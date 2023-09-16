Решение о прекращении досудебного расследования по делу о спиленном дубе осталось в силе

В решении об отказе в удовлетворении жалобы указано, что прокурор установил: девелоперская компания при спиливании дуба не соблюдала установленный законом порядок и совершила противоправное деяние. Однако, прокурор пришел к заключению о том, что в отсутствие крупного ущерба, за нанесение которого лицо могло быть привлечено к уголовной ответственности, никакого преступного деяния не было совершено.

Решение о прекращении досудебного расследования по делу о самоуправстве было принято 16 августа.

В ходе досудебного расследования установлено, что девелоперская компания, осуществлявшая проект строительства в центре Вильнюса, спилила этот дуб без соблюдения установленного законом порядка и без разрешения Вильнюсского городского самоуправления на спиливание этого дерева.