Решение о прекращении досудебного расследования по делу о спиленном дубе осталось в силе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Rinktinės g. pjaustomas ąžuolas
Rinktinės g. pjaustomas ąžuolas
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius
Вильнюсская районная прокуратура оставила в силе решение о прекращении досудебного расследования по делу о самоуправстве, начатом в мае этого года после спиливания дуба на ул. Цейкиню в столице. Такое решение было принято после рассмотрения жалобы мэра Вильнюсского городского самоуправления и проверки законности и обоснованности решения о прекращении досудебного расследования, говорится в пресс-релизе.

В решении об отказе в удовлетворении жалобы указано, что прокурор установил: девелоперская компания при спиливании дуба не соблюдала установленный законом порядок и совершила противоправное деяние. Однако, прокурор пришел к заключению о том, что в отсутствие крупного ущерба, за нанесение которого лицо могло быть привлечено к уголовной ответственности, никакого преступного деяния не было совершено.

Решение о прекращении досудебного расследования по делу о самоуправстве было принято 16 августа.

В ходе досудебного расследования установлено, что девелоперская компания, осуществлявшая проект строительства в центре Вильнюса, спилила этот дуб без соблюдения установленного законом порядка и без разрешения Вильнюсского городского самоуправления на спиливание этого дерева.

В ходе досудебного расследования администрация Вильнюсского городского самоуправления подсчитала, что окружающей среде был причинен ущерб в размере 141 тыс. евро. Вильнюсская инспекция охраны окружающей среды, на основании методики, утвержденной Министерством окружающей среды, указала, что в результате незаконного спиливания дуба окружающей среде был причинен ущерб в размере 2889 евро.

При прекращении досудебного расследования прокурор руководствовался расчетом ущерба окружающей среде, подсчитанным Департаментом охраны окружающей среды (2889 евро), поскольку Высший административный суд Литвы в своем постановлении от 24 мая 2023 г. разъяснил, что методика расчета восстановительной стоимости насаждений и причиненного окружающей среде ущерба утверждается Министерством охраны окружающей среды.

Так как отсутствует крупный ущерб, досудебное уголовное расследование было прекращено, сообщает прокуратура.

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