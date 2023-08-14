Рентген не обманули - очередной крупный улов литовской таможни на сумму более 3,5 млн евро

Фура под управлением гражданина Беларуси пересекала границу в пункте пропуска "Шальчининкай". Сотрудники таможни, не поверив, что фура перевозит 20 тонн гидроизоляционного груза в Польшу, решили отправить ее на рентген.
В результате было обнаружено десять видов сигарет (Fest NZ Gold, Minsk Capital QS, Dove Platinum, Queen Menthol и др.). Всего - 1783 коробки (891 500 пачек). Их стоимость с государственным налогом превышает 3,56 млн евро.
Водитель фуры задержан и позднее отпущен под залог с подпиской о невыезде.
Нарушителю грозит штраф или лишение свободы на срок до восьми лет.