14 августа 2023 г. 16:40

Рентген не обманули - очередной крупный улов литовской таможни на сумму более 3,5 млн евро

 
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ФОТО: MKT

Литовские таможенники на пункте пропуска "Шальчининкай" обнаружили нелегальный груз: белорусские сигареты на 3,56 млн евро. Это уже третья крупная находка за последнее время: на литовско-польской границе "набрали" сигарет на более 3 млн евро, на литовско-российской – на 4,12 млн евро.

Фура под управлением гражданина Беларуси пересекала границу в пункте пропуска "Шальчининкай". Сотрудники таможни, не поверив, что фура перевозит 20 тонн гидроизоляционного груза в Польшу, решили отправить ее на рентген.

В результате было обнаружено десять видов сигарет (Fest NZ Gold, Minsk Capital QS, Dove Platinum, Queen Menthol и др.). Всего - 1783 коробки (891 500 пачек). Их стоимость с государственным налогом превышает 3,56 млн евро.

Водитель фуры задержан и позднее отпущен под залог с подпиской о невыезде.

Нарушителю грозит штраф или лишение свободы на срок до восьми лет.

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