Рентген не обманули - очередной крупный улов литовской таможни на сумму более 3,5 млн евро

Литовские таможенники на пункте пропуска "Шальчининкай" обнаружили нелегальный груз: белорусские сигареты на 3,56 млн евро. Это уже третья крупная находка за последнее время: на литовско-польской границе "набрали" сигарет на более 3 млн евро, на литовско-российской – на 4,12 млн евро.