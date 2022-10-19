Вильнюсская полиция сообщает, что к ним обратился директор (1992 г.р.) зарегистрированной в Каунасе компании. Он информировал, что 14 октября передал заказчику по договору 15 млн. криптографических токенов.
Заказчик за товар не рассчитался, поэтому компания понесла убытки на сумму 870 000 долларов США (около 855 000 евро).
Полиция расследует факт мошенничества.
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