Рекорд на литовской границе – задержаны белорусские сигареты на 4 млн евро

29 июля грузовой автомобиль DAF на российских номерах пересекал российско-литовскую границу. Водитель, гражданин РФ, заявил, что везет во Владимир 18,6 тонны колбасы "Докторская". Автомобиль отправили на рентген, где оказалось, что вместо колбасы в нем перевозились белорусские сигареты.