07 августа 2023 г. 17:46

Рекорд на литовской границе – задержаны белорусские сигареты на 4 млн евро

 
Reform.by
ФОТО: facebook.com/Muitineskriminalinetarnyba/

Крупнейшую в этом году партию белорусских сигарет перехватили в Литве. Их везли необычным маршрутом – из Калининградской области России через пункт пропуска "Кибартай".

29 июля грузовой автомобиль DAF на российских номерах пересекал российско-литовскую границу. Водитель, гражданин РФ, заявил, что везет во Владимир 18,6 тонны колбасы "Докторская". Автомобиль отправили на рентген, где оказалось, что вместо колбасы в нем перевозились белорусские сигареты.

Всего было изъято 2000 коробок с сигаретами (более 1 млн пачек). Стоимость сигарет, включая налоги, оценивается в 4,12 млн евро, сообщает таможня Литвы.

Начато досудебное расследование. Водителя арестовали на 15 суток.

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