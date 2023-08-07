Рекорд на литовской границе – задержаны белорусские сигареты на 4 млн евро

29 июля грузовой автомобиль DAF на российских номерах пересекал российско-литовскую границу. Водитель, гражданин РФ, заявил, что везет во Владимир 18,6 тонны колбасы "Докторская". Автомобиль отправили на рентген, где оказалось, что вместо колбасы в нем перевозились белорусские сигареты.
Всего было изъято 2000 коробок с сигаретами (более 1 млн пачек). Стоимость сигарет, включая налоги, оценивается в 4,12 млн евро, сообщает таможня Литвы.
Начато досудебное расследование. Водителя арестовали на 15 суток.
Reform.by
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