Рейд в Вильнюсе: женщину ждет уголовную ответственность, а молодой человек перед проверкой ел снег

В 23 ч. полиция остановилась на горе Таурас. Там попалась водитель VW Passat, которая сразу же вызвала подозрение. В организме женщины было 1,54 промилле. Ей грозит уголовная ответственность.
Вскоре на том же месте был остановлен молодой водитель Audi. Водитель был трезвым, но, оказалось, что права его просрочены.
Вскоре полиция перебралась на ул. Друёс. Там внимание полиции привлек опасно маневрировавший водитель. Он сказал полиции, что не справился с управлением из-за сложных погодных условий.
Позже полиция перебралась на ул. Оланду, там, приближавшийся к месту рейда VW Golf внезапно свернул на пешеходную тропу. Полиция подошла к автомобилю. Водитель его как ни в чем не бывало сидел в машине на территории АЗС. Он сказал, что не пытался объезжать полицию, просто хотел попасть на АЗС.
Когда полицейские предложили ему провериться на трезвость, молодой человек начал есть снег. На вопрос, зачем он это делает, водитель VW Golf сказал, что хочет пить, у него пересохло во рту. Однако снег не спас водителя. Молодой человек 3 месяца назад получил свои первые права, а в организме было 0,31 промилле. Ему придется заново сдавать на права.