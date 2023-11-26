Рейд в Вильнюсе: женщина заработала уголовную ответственность, а молодой человек перед проверкой ел снег

В 23 ч. полиция остановилась на горе Таурас. Там попалась водитель VW Passat, которая сразу же вызвала подозрение. В организме женщины было 1,54 промилле. Ей грозит уголовная ответственность.

Вскоре на том же месте был остановлен молодой водитель Audi. Водитель был трезвым, но, оказалось, что права его просрочены.

Вскоре полиция перебралась на ул. Друёс. Там внимание полиции привлек опасно маневрировавший водитель. Он сказал полиции, что не справился с управлением из-за сложных погодных условий.

Позже полиция перебралась на ул. Оланду, там, приближавшийся к месту рейда VW Golf внезапно свернул на пешеходную тропу. Полиция подошла к автомобилю. Водитель его как ни в чем не бывало сидел в машине на территории АЗС. Он сказал, что не пытался объезжать полицию, просто хотел попасть на АЗС.