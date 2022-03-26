Рейд в Вильнюсе: задержанный в 38-й раз за вождение без прав не может ни заплатить штрафы, ни получить права

В конце рейда полиция остановила автомобиль Audi, которым управлял молодой человек без прав. Выяснилось, что на вождении без прав он попадается уже в 38-й раз. Назначенные штрафы он не платит, поскольку у него нет такой возможности. Молодой человек сказал, что получить права у него тоже нет никакой возможности.

Он сказал, что на жизнь зарабатывает, доставляя еду, преступления не совершает, по его словам, заниматься распространением наркотиков невыгодно.

Выяснилось также, что автомобиль, на котором он ездит, технически неисправен, а государственные номера недействительны.

Полиция решила закрыть автомобиль на охраняемой полицейской стоянке, экипаж авто продолжил путь пешком.

Во время рейда попался и нетрезвый водитель – водитель VW в первый раз "надул" 1,31, а во второй - 1,41 промилле.

Мужчина сказал журналистам, что сел за руль пьяным, поскольку так сложились обстоятельства.