Рейд в Вильнюсе: водитель без прав, убегая от полицейских, "заработал" штраф и за превышение скорости

Около 14 ч. полиция решила проверить водителей на трезвость на Неменчинском шоссе. В самом начале рейда попались несколько нарушителей – в организме мотоциклиста было 0,35 промилле. По закону, мотоциклисты должны быть трезвыми. Нарушитель сказал, что накануне, около 19 ч., он выпил бокал пива.
Вскоре попался водитель Mecedes Benz, который тоже уверял, что выпил лишь бокал пива. В его организме было 0,45 промилле.
Во время рейда не обошлось и без преследования – полиция остановила ехавший в сторону Неменчине автомобиль Audi. Водитель сказал полиции, что оставил водительское удостоверение дома, но потом решил бежать от стражей порядка. Водителю Audi удалось проехать пару километров, и его остановил другой экипаж, на этот раз за превышение скорости - он ехал на скорости 167 км/ч там, где допустимая скорость 70 км/ч. Выяснилось, что мужчина был в машине не один, он ехал с ребенком.
Беглец был трезвым, но у него никогда н было водительского удостоверения. Его уже не раз наказывали за вождение без прав.
На Неменчинском шоссе попался и рекордсмен рейда – в организме водителя Hyundai было 1,91 промилле. Водитель уверял полицейских, что не пил. Его ждет штраф, лишение прав и конфискация автомобиля.
От проверки пытался увильнуть водитель Renault Clio, он не доехал до полицейских и повернул назад. Выяснилось, что у мужчины не было водительского удостоверения.
В Вильнюсском округе утром полиция остановила еще 4 нетрезвых водителей.