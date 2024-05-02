Рейд в Вильнюсе: водитель без прав, убегая от полицейских, "заработал" штраф и за превышение скорости

Около 14 ч. полиция решила проверить водителей на трезвость на Неменчинском шоссе. В самом начале рейда попались несколько нарушителей – в организме мотоциклиста было 0,35 промилле. По закону, мотоциклисты должны быть трезвыми. Нарушитель сказал, что накануне, около 19 ч., он выпил бокал пива.

Во время рейда не обошлось и без преследования – полиция остановила ехавший в сторону Неменчине автомобиль Audi. Водитель сказал полиции, что оставил водительское удостоверение дома, но потом решил бежать от стражей порядка. Водителю Audi удалось проехать пару километров, и его остановил другой экипаж, на этот раз за превышение скорости - он ехал на скорости 167 км/ч там, где допустимая скорость 70 км/ч. Выяснилось, что мужчина был в машине не один, он ехал с ребенком.