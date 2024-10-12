Рейд в Вильнюсе: пытавшийся избежать проверки водитель BMW убегал от полицейских

Сначала полиция дежурила на ул. Упес, здесь остановили первого нарушителя. Молодая водитель BMW была нетрезвой – 0,57 промилле. Девушка получила штраф и была лишена водительского удостоверения.
Позже полиция переместилась на ул. Друес, там был остановлен водитель Leхus, в его организме было 0,46 промилле.
Там же попался первый иностранец, который нелегально находился в Литве. Мужчина на Toyota „задержался“ в Литве, у него не было действующих документов.
Еще несколько иностранцев были остановлены на ул. В.Кудиркос – сотрудникам СОГГ передали граждан Киргизии и Узбекистана. Последний попадался полиции 30 сентября, но все равно не покинул Литву, на этот раз его задержали. После полуночи на круговом перекрестке около бывшего педагогического университета был остановлен еще один иностранец с просроченными документами.
У гражданина Пакистана было разрешение на пребывание в Литве, но ехавший на Тoyota мужчина предъявил полиции фальшивое водительское удостоверение.
Больше всего внимания привлек водитель BMW – он, не останавливаясь, проехал мимо полицейских, увеличил скорость и пытался бежать. Потом мужчина 1974 г.р. остановился, выбежал из машины и пытался скрыться пешком. Куда он побежал, полиции указали очевидцы происшествия.
Выяснилось, что бежавший от полиции мужчина был трезвым. VyrasОн сказал, что выпил бутылку вина и думал, что еще пьян. За бегство от полиции мужчине грозит штраф в размере 850-1200 евро и лишение прав на 3-5 лет. Его автомобиль BMW был доставлен на охраняемую площадку.