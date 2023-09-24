Рейд в Вильнюсе: протрезвевший водитель и военный, выпивший 18 бутылок пива

Шесть экипажей полиции начали рейд с 14 ч. Первой попалась водитель Škoda на ул. Мокслининку. В ее организме было 0,72 промилле (через 15 минут - 0,74).

После этого на ул. Юстинишкю остановили превысившего скорость водителя VW Tauran (допустимая скорость 50 км/ч, а ехал 99 км/ч). Оказывается, нарушитель был пьян – в организме украинца было 0,69 промилле.

На ул. Рудининку был остановлен нетрезвый водитель Toyota - 1,24 промилле, а на ул. Шяурес - водитель Opel (0,49 промилле).

В 17.20 ч. на ул. Пелесос был остановлен нетрезвый (0,74 промилле) водитель Dacia. Полиция выяснила, что этот водитель повторно совершил такое же нарушение – меньше года назад он уже попадался нетрезвым за рулем. Мужчина лишен прав.