Рейд в Вильнюсе: протрезвевший водитель и военный, выпивший 18 бутылок пива

Шесть экипажей полиции начали рейд с 14 ч. Первой попалась водитель Škoda на ул. Мокслининку. В ее организме было 0,72 промилле (через 15 минут - 0,74).
После этого на ул. Юстинишкю остановили превысившего скорость водителя VW Tauran (допустимая скорость 50 км/ч, а ехал 99 км/ч). Оказывается, нарушитель был пьян – в организме украинца было 0,69 промилле.
На ул. Рудининку был остановлен нетрезвый водитель Toyota - 1,24 промилле, а на ул. Шяурес - водитель Opel (0,49 промилле).
В 17.20 ч. на ул. Пелесос был остановлен нетрезвый (0,74 промилле) водитель Dacia. Полиция выяснила, что этот водитель повторно совершил такое же нарушение – меньше года назад он уже попадался нетрезвым за рулем. Мужчина лишен прав.
На ул. Упес полиции попался водитель VW. В его организме было 1,27 промилле. Мужчина рассказал, что он - военный. Якобы он неделю работал в лесу и чтобы расслабиться ночью выпил 18 бутылок пива. Алкотестер показал, что мужчина не успел протрезветь - через 15 минут в организме было 1,24 промилле.
В том же месте был остановлен и нетрезвый водитель Audi. Мужчина сказал, что был на похоронах, где немного выпил - в организме было 0,53, а через 15 минут - 0,43 промилле.
Ближе к полуночи на ул. Оланду попался нетрезвый водитель Volvo (0,47 промилле).
Во время рейда на ул. Кайрену попался водитель Nissan - алкотестер показал 2,15 промилле. Мужчина очень удивился, был буквально в шоке. Через 15 минут алкотестер показал уже 0,40 промилле.
Во время рейда попались и несколько водителей, управлявших автомобилями без прав. Двое из них были лишены прав, а третий после лишения так и не восстановил свои права.
Полиция в субботу также наказала и десятки нарушителей скоростного режима.