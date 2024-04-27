Рейд в Вильнюсе: попались 7 мигрантов, 4 нелегальных водителя-иностранца и водитель без прав

В самом начале рейда полиция преследовала злостного нарушителя на ул. Пелесос – водитель Honda не остановился по требованию полиции. По предварительным данным, он не остановился, даже когда полиция догнала его на служебном автомобиле. Беглец проехал около километра, его догнали во дворах многоквартирных домов.
Выяснилось, что у водителя Honda нет и никогда не было водительского удостоверения.
Во время рейда было немало работы у пограничников – попались 7 иностранцев, в у которых не было вида на жительство в Литве.
Первым попался гражданин Таджикистана, который управлял автомобилем Toyota, его остановили на ул. Дзуку.
В 23.30 ч., в самой начале проверки на ул. В.Кудиркос, попались двое узбеков. Оба они задержались в Литве дольше, чем могли. Вскоре был остановлен еще один их соотечественник.
На той же улице был остановлен гражданин Индии, у которого также не было вида на жительство в Литве. После остановлены граждане Киргизии и Азербайджана без вида на жительство в Литве. Все они ездили на машинах той же марки - Toyota Prius.
Во время рейда нескольким пассажирам, которых везли эти водители-нелегалы, пришлось решать вопрос логистики - вызывать другую машину или идти пешком.
Первым попался гражданин Азербайджана на Toyota, который не мог работать водителем в Литве, поскольку получил вид на жительство в Словакии. Он должен был выпустить свою пассажирку раньше времени на ул. Дзуку.
На ул. В.Кудиркос был остановлен узбек, который предоставлял услуги подвоза, пользуясь чужим профилем. По той же причине были задержаны азербайджанец и грузин, все они ездили на Toyota Prius. За эти нарушения мужчин наказали работники муниципальной службы.
На ул. В.Кудиркос было задержаны несколько нетрезвых водителей. Автомобилем Peugeot компании Bolt управляла девушка, в организме которой было 0,15 промилле (0,22 - со второго раза). Она была наказана, поскольку получила права меньше двух лет назад, а это значит, что должна была управлять автомобилем только абсолютно трезвой.
Вскоре с правами пришлось распрощаться и водителю BMW – в его организме было 0,72 промилле (0,63 промилле во второй раз).
Попались и водители, которые управляли автомобилями без прав. На ул. Друёс попался гражданин Узбекистана, он ехал на Toyota. У мужчины не было водительского удостоверения. Полиция выяснила, что он уже попадался стражам порядка с фальшивым документом. Из-за того, что мужчина повторно сел за руль без прав, его Toyota была доставлена на площадку охраняемых авто.
Во время рейда в общей сложности были остановлены четыре водителя без прав.