Рейд в Вильнюсе: беглянка сказала, что просто испугалась

Рейд начался в пятницу в 16 ч. на ул. Таурупес (на въезде в Пилайте). В течение 2,5 часов здесь остановили шесть нетрезвых водителей (у всех в организме было меньше 1,5 промилле).

Один был не только нетрезвым (0,67 промилле), но и без прав. Ему грозит штраф в размере 1100-1500 евро и конфискация транспортного средства.

Полицейских привлек и кабриолет Mini Cooper. В нем ехал мужчина с двумя маленькими детьми. В организме водителя было 0,97 промилле.

По словам полицейских, все эти водители после работы в офисах возвращались домой.

Один нетрезвый водитель был остановлен на ул. Саусё 13-осёс. Это был водитель 20-местного автобуса, который вез 8-9 пассажиров. В его организме было 0,49 промилле, а водители автобуса должны быть совершенно трезвыми. Мужчина сказал, что возил пассажиров на съемки, где его и других угостили алкоголем.

В 23.30 ч. началась вторая половина рейда на ул. Оланду.

Первым попался несовершеннолетний на мотороллере. 17-летний был нетрезвым: 0,85 промилле, а через 15 минут алкотестер показал 0,92 промилле. н сказал, что пил с друзьями. Полиция вызвала родителей подростка.

Нескольким водителям повезло - во время второй проверки алкотестер показал меньше 0,40 промилле.

Очень редко во время рейдов не попадаются нетрезвые водители за рулем автомобиле каршеринговой компании CityBee.

Такое было и в этот раз - автомобилем VW Golf компании CityBee управлял молодой человек, алкотестер сначала показал 0,64, а потом - 0,71 промилле.

Однако водители автомобилей каршеринговой компании Spark "отличились" еще больше: один был пьян, а другой наехал на конус, установленный на дороге. Водитель второго авто также не был трезвым, но в его организме были допустимые 0,33 промилле. Конус он не заметил, поскольку спорил с пассажиркой и отвлекся. Водитель второго автомобиля компании Spark был пьян – 1,06 промилле.

Одного водителя пришлось догонять: в 0.40 ч. полиция заметила, что автомобиль Peugeot 307 не доехал до места рейда и повернул назад, несмотря на двойную сплошную линию. Водитель на большой скорости пытался скрыться. Полиция догнала автомобиль в начале района Антакальнис.

Автомобилем Peugeot управляла 22-летняя девушка, которая сказала, что испугалась, увидев полицию, и поехала назад. Выяснилось, что накануне ее остановили нетрезвой за рулем (0,84 промилле.), поэтому у нее нет права на вождение. На этот раз она была трезвой, но ей грозит штраф за вождение без прав.

В конце рейда попался и молодой человек, который на BMW X3 своей матери вез девушек. Водителям, у которых нет двухлетнего стажа, нельзя пить за рулем вообще, а в организме молодого человека было 0,63 промилле (вторая попытка - 0,74 промилле).

Последним во время этого рейда попался нетрезвый мужчина, который ехал на электросамокате (0,61, через 15 минут - 0,55 промилле).