Рейд полиции и пограничников: нескольким водителям придется покинуть Литву

Рейд начался в 15 ч., первых нарушителей установили только спустя 6 часов.
В 21 ч. на ул. Друёс был остановлен автомобиль Audi компании Bolt Drive. Проверка с помощью алкотестера дальнего действия дала положительный результат.
Тогда мужчину попросили подуть в алкотестер, он показал 0,54, а потом 0,52 промилле. Кроме того, выяснилось, что у водителя нет прав. Машину для него арендовала подруга. Водителю пришлось продолжать путь пешком.
Автомобиль забрал представитель компании.
Там же был остановлен автомобиль Toyota Yaris с кленовым листом - символом молодого водителя. Молодой украинец, сидевший за рулем, сначала лгал, что оставил права дома, но потом признался, что он только учится, прав у него нет. Молодого человека ждет штраф. Кроме того, какое-то время он не сможет ездить даже с инструктором.
В это время немало работы было и у пограничников. На ул. Майронё был остановлен водитель из Азербайджана, который уже 39 дней находился в Литве нелегально. Он должен покинуть Литву в течение 20 дней.
Еще двое водителей и пассажир попались на ул. В.Кудирки. У гражданина Узбекистана разрешение на пребывание в Литве не действовало уже 60 дней, ему дали две недели на то, чтобы он мог покинуть Литву.
Его соотечественник нелегально находился в Литве с июля, он незаконно находится здесь 222 дня. Ему дали неделю на то, чтобы покинуть Литву.
Там же был задержан гражданин Киргизии, который нелегально находится в Литве с 23 ноября.
Это не первый рейд, который пограничники провели вместе с полицией.
За дне недели задержали 10 нелегалов, которые должны в кратчайшие сроки покинуть Литвы.
Такие меры были предприняты, когда выяснилось, что многие водители-иностранцы, предоставляющие услуги подвоза в Литве находятся в нашей стране нелегально и пользуются фальшивыми правами.