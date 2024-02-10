Рейд полиции и пограничников: нескольким водителям придется покинуть Литву

Рейд начался в 15 ч., первых нарушителей установили только спустя 6 часов.

В 21 ч. на ул. Друёс был остановлен автомобиль Audi компании Bolt Drive. Проверка с помощью алкотестера дальнего действия дала положительный результат.

Тогда мужчину попросили подуть в алкотестер, он показал 0,54, а потом 0,52 промилле. Кроме того, выяснилось, что у водителя нет прав. Машину для него арендовала подруга. Водителю пришлось продолжать путь пешком.

Автомобиль забрал представитель компании.

Там же был остановлен автомобиль Toyota Yaris с кленовым листом - символом молодого водителя. Молодой украинец, сидевший за рулем, сначала лгал, что оставил права дома, но потом признался, что он только учится, прав у него нет. Молодого человека ждет штраф. Кроме того, какое-то время он не сможет ездить даже с инструктором.