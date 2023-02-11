Разваливается основной мост на магистрали Вильнюс–Клайпеда: упали металлические перила

Журналисты LNK сообщили, что мост начал разваливаться 10 февраля, около 6 ч. Сообщается, что упали металлические перила. Они едва не задели проезжавший внизу автомобиль. Жители говорят, что они не знали, что старый Клебонишкский мост в таком плохом состоянии. Это уже третий разваливающийся в Литве мост за последние 1,5 недели.

Портал kauno.diena.lt сообщает, что Литовская дирекция автомобильных дорог (ЛДАД) считает мост безопасным.

"Мост построен давно. За это время движение стало интенсивнее, согласно подсчетам, по дороге от Бирулишкес до Via Baltica в некоторые дни по этому мосту проезжает до 78 000 автомобилей, поэтому мост естественным образом изнашивается, несмотря на присмотр и наблюдение.

Мост безопасен. Перила упали около разделительной полосы, где не ходят пешеходы. Пешеходы ходят по другой стороне моста, там они в безопасности. Подрядчик гарантирует безопасность на строительной площадке. АО Kelių priežiūra по мере необходимости проводит ремонт", – сказали kauno.diena.ltпредставители ЛДАД.