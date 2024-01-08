Расширяется масштаб поиска пропавшей девятилетней девочки

Сотрудники Главного комиссариата полиции Каунасского округа (ГКП Каунасского округа) разыскивают Аготу Р. (2014 г.р.).

По данным полиции, в воскресенье несовершеннолетняя вышла из дома, расположенного в Каунасе на Тряшню такас, и не вернулась до сих пор.

На девочке были черные штаны и разноцветная куртка (черно-сине-сиреневая).

По данным полиции, последнее известное местонахождение девочки – автобусная остановка на улице Хемиёс.

Одна женщина в социальной сети фейсбук сообщила, что ее мама видела эту девочку и какого-то мужчину на ул. Хемиёс, около 17 ч. Женщина утверждает, что услышала крики ребенка, побежала в ту сторону, но уже не нашла ни девочки ни мужчины. Эту информацию передали полиции.

Представитель полиции Каунасского округа Одета Вайткявичене подтвердила, что такая информация была получена, ее проверяют.