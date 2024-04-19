Распространяется жестокое видео с участием неонацистов, полиция решает, что делать

"Мы представляем видео недавней операции, наши молодые, еще неопытные соратники взяли правосудие в свои руки", – такое объяснения оставлено под видео.
Неонацисты уверяют, что их жертва - педофил.
"Мы счастливы, даже если этим молодым людям еще многому надо научиться, в их глазах светится огонь жажды сохранения будущего белых детей и гарантировать, чтобы такие нелюди были наказаны", – сказано под видео.
Этот канал Telegram - место распространения неонацистских идей, на нем говорят о "сохранении белой расы", в конце каждого сообщения пишут "за расу и народ".
Журналисты обратились за комментарием в Вильнюсскую полицию. Ее представитель Юлия Самороковская сказала, что они получили видео 15 апреля.
"Обстоятельства происшествия выясняют полицейские 5-го комиссариата. После проведения всех действий, в течение 10 дней по этой информации будет принято решение", – сказала она.
По словам Самороковской, полиция уже выяснила личности жертвы и агрессоров. После бесед с ними будет решено, начнется ли расследование.
По ее словам, если пострадавший напишет заявление, то будет начато расследование по факту нанесения физической боли.
Это не первый раз, когда на данном канале Telegram появляется видео с экзекуцией. 4 марта было видео с избиением молодого жителя Клайпеды. Полиция расследует этот случай. В обоих случаях агрессоры уверяют, что так наказывали педофилов.
"МЫ гордимся тем, что видим - молодежь берет в свои руки инициативу в борьбе с нелюдьми. Даже если этим молодым людям еще многому надо научиться, в их глазах светится огонь жажды сохранения будущего белых детей и гарантировать, чтобы такие нелюди были наказаны. Это ясный сигнал всем педофилам: вас ждет расправа. За расу и народ", – было сказано под видео.
Этот канал Telegram был создан в декабре 2023 года.