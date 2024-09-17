2024.09.17 10:49

Рано утром женщина за рулем Mercedes Benz врезалась в полицейский экипаж

 
ru.DELFI.lt
Avarija Magistralėje
Avarija Magistralėje
ФОТО: Kas vyksta Kaune | Kas Vyksta Kaune; Stopkadras

Читатели портала Kas vyksta Kaune сообщают о ДТП с участием полицейского экипажа. Из-за ДТП было закрыто движение на магистрали около Гирайте, в ДТП пострадала водитель авто, которое врезалось в полицейский экипаж.

По данным дежурного Каунасской полиции, патруль ехал на место происшествия, где с обочины убирали тягач, попавший в ДТП ночью.

Полицейский автомобиль ехал с мигалками, однако водитель легковушки не заметила стоявший полицейский автомобиль VW и врезалась в него. ДТП произошло в 4:15 ч.

Полицейские в ДТП не пострадали, однако водитель Mercedes Benz была доставлена в больницу.

Из-за ДТП на дороге рано утром фиксировались заторы. По данным приложения Waze, с 7 ч. затор фиксировался не только на магистрали от Гирайте в сторону Каунаса, но и со стороны Ужледжяй и Гирайте.

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