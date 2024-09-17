Рано утром женщина за рулем Mercedes Benz врезалась в полицейский экипаж

По данным дежурного Каунасской полиции, патруль ехал на место происшествия, где с обочины убирали тягач, попавший в ДТП ночью.

Полицейский автомобиль ехал с мигалками, однако водитель легковушки не заметила стоявший полицейский автомобиль VW и врезалась в него. ДТП произошло в 4:15 ч.

Полицейские в ДТП не пострадали, однако водитель Mercedes Benz была доставлена в больницу.