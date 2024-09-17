Рано утром женщина за рулем Mercedes Benz врезалась в полицейский экипаж

По данным дежурного Каунасской полиции, патруль ехал на место происшествия, где с обочины убирали тягач, попавший в ДТП ночью.
Полицейский автомобиль ехал с мигалками, однако водитель легковушки не заметила стоявший полицейский автомобиль VW и врезалась в него. ДТП произошло в 4:15 ч.
Полицейские в ДТП не пострадали, однако водитель Mercedes Benz была доставлена в больницу.
Из-за ДТП на дороге рано утром фиксировались заторы. По данным приложения Waze, с 7 ч. затор фиксировался не только на магистрали от Гирайте в сторону Каунаса, но и со стороны Ужледжяй и Гирайте.