ДТП произошло около 6 ч. В полицию поступило сразу несколько звонков.
Автомобиль такси Toyota Prius, ехавший по ул. Швитригайлос в сторону центра, недалеко от перекрестка с ул. Панярю, неожиданно съехал с дороги на стоянку. Шлагбаум был поднят, поэтому автомобиль, проехав по стоянке, левой стороной врезался в электрощитовую.
После этого машина с пригорка съехала вниз и заехала в стоящий рядом магазин. Водитель автомобиля не пострадал.
Водитель был трезвым. Он не мог объяснить причины ДТП.
Владелец машины сказал Delfi, что водитель – не иностранец, он опытный водитель.
Не исключено, что водитель мог заснуть за рулем.
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