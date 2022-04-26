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В суд передано дело об изнасиловании, которое расследовали криминалисты Вильнюсской полиции.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Ainis Gurevičius

Расследование было начато, когда поступило сообщение о том, что утром, 29 января 2022 года, когда работница одного вильнюсского ТЦ зашла в женский туалет, вслед за ней туда вошел незнакомый мужчина, который зажал ей рот и сдавил шею, затем затолкнул в кабинку и несколько раз изнасиловал.

Через несколько часов после того как поступило сообщение об изнасиловании, полиция задержала подозреваемого. Им оказался посетитель торгового центра. Мужчину задержали у него дома. Подозреваемый признал свою вину.

Сейчас дело рассматривает суд.

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