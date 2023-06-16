Работница Паневежской компании подозревается в подделке документов и присвоении денежных средств

По данным правоохранительных органов, около 14.41 час. было получено сообщение от директора одной из паневежских компаний о том, что в период с апреля 2022 г. по февраль 2023 года работница (1976 г. р.), предположительно, подделывала документы и обманным путем завладела деньгами, уплаченными клиентами.

Причиненный ущерб составляет 3 864,08 евро.