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В четверг полицейские получили информацию о том, что в Паневежисе работница одной из компаний предположительно подделывала документы и обманным путем присваивала деньги, уплаченные клиентами.
Работница Паневежской компании подозревается в подделке документов и присвоении денежных средств
© ELTA / Marius Morkevičius

По данным правоохранительных органов, около 14.41 час. было получено сообщение от директора одной из паневежских компаний о том, что в период с апреля 2022 г. по февраль 2023 года работница (1976 г. р.), предположительно, подделывала документы и обманным путем завладела деньгами, уплаченными клиентами.
Причиненный ущерб составляет 3 864,08 евро.

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