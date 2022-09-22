Пытавшийся скрыться от полиции водитель выбрасывал в окно автомобиля наркотики

Департамент полиции сообщает, что преследование нарушителя было зафиксировано в Алитусском районе, на дороге Алитус-Пренай-Каунас в 4.40 ч. Требованию полиции остановиться не подчинился водитель Volvo XC70. Он увеличил скорость и пытался скрыться от полиции.

Полиция стала преследовать беглеца, а тот в свою очередь на ходу выбрасывал из машины разные вещи.

Автомобиль Volvo XC70 был остановлен у деревни Геняй. Среди разбросанных у дороги вещей были обнаружены и 4 пакета с кокаином. Всего обнаружено 4 кг наркотиков. В ходе расследования был обнаружен и пакет с 4,5 кг марихуаны.

Подозреваемый (1982 г.р.) задержан. Ведется расследование.