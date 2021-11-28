Пытавшийся попасть в магазин без "паспорта возможностей" мужчина избил охранника

Согласно сообщению полиции Паневежиса, мужчина, вошедший в торговый центр на улице Укмергес без "паспорта возможностей" около 11 часов утра, не послушал требования уйти.

Он оскорблял охранника нецензурными словами, оказал сопротивление при аресте и ударил охранника по лицу.

Мужчина был задержан.