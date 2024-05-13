Пьяный водитель самоката стал виновником массового ДТП в тоннеле

13 мая полицию и скорую вызвали в тоннель на ул. Гележинё Вилко.
В 11.13 ч. поступило сообщение о том, что в тоннеле на дороге со стороны парка Вингис лежит человек, которого мог сбить автомобиль.
Второй звонивший сказал, что на дороге лежит водитель самоката, который, видимо, врезался в столб.
Позже сообщили о ДТП с участием автомобилей, сообщалось, что нужна помощь врачей.
По данным полиции, повреждены несколько автомобилей.
Водитель Mercedes-Benz рассказала, что, когда она ехала в тоннеле, колонна машин перед ней стала тормозить.
"Затормозила и я, почувствовала удар. Мой автомобиль автоматически послал сообщение в полицию, меня сжали ремни безопасности. Потом я увидела, что лежит водитель самоката", - рассказала женщина.
Один из очевидцев рассказал DELFI, что самокатчик мог быть пьян.
"Я ехал мимо и увидел сбитого человека. Остановился, чтобы помочь. Он был в панике, рядом с ним никого не было", - рассказал очевидец.
"Насколько я понял, он получил травму головы и плеча - вывих или перелом. Он был пьян. Ехал на самокате. Без шлема", - сказал очевидец.
По данным полиции, в организме водителя самоката было 1,5 промилле алкоголя.
Всего в тоннеле столкнулись три автомобиля.