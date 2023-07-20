Пьяный водитель разбил Audi и вызвал подмогу, но бдительный гражданин не позволил ему скрыться с места ДТП

Сотрудники полиции сообщают, что 19 апреля около 15.50 час. в д. Пареченай Алитусского района был замечен съехавший с дороги автомобиль Audi A6. Об этом сообщил прохожий.

"Человек, сообщивший в полицию, указал, что трактор вытаскивал разбитую машину из кювета. Он сказал, что подозревает, может водитель автомобиля пьян", — сказала Delfi руководитель отдела по связям с общественностью Алитусского окружного комиссариата полиции Кристина Янулявичене.

По звонку ответственного гражданина оперативно среагировавшие правоохранители обнаружили в указанном месте разбитую машину. Ее уже вытащили на дорогу, трактора уже не было. Человек, сообщивший об инциденте, был прав.