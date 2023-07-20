Пьяный водитель разбил Audi и вызвал подмогу, но бдительный гражданин не позволил ему скрыться с места ДТП

Сотрудники полиции сообщают, что 19 апреля около 15.50 час. в д. Пареченай Алитусского района был замечен съехавший с дороги автомобиль Audi A6. Об этом сообщил прохожий.
"Человек, сообщивший в полицию, указал, что трактор вытаскивал разбитую машину из кювета. Он сказал, что подозревает, может водитель автомобиля пьян", — сказала Delfi руководитель отдела по связям с общественностью Алитусского окружного комиссариата полиции Кристина Янулявичене.
По звонку ответственного гражданина оперативно среагировавшие правоохранители обнаружили в указанном месте разбитую машину. Ее уже вытащили на дорогу, трактора уже не было. Человек, сообщивший об инциденте, был прав.
Полицейские проверили водителя Audi A6 на алкотестере. Установлено 3,98 промилле алкоголя. Управлявший автомобилем мужчина (1986 г.р.), даже не имел прав на вождение. Мужчина не смог объяснить правоохранителям, куда он едет, почему решил прокатиться и как произошла авария. Подозреваемый был задержан и заключен в следственный изолятор.