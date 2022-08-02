Около пруда в деревне Гуостагалис полицейские пытались остановить автомобиль Volkswagen Golf, однако его водитель не затормозил и помчался в сторону Линкувы.
Проехав через город, он поехал дальше в сторону Пакруоиса. Однако на 13-м км не справился с управлением, врезался в знак и несколько раз перевернулся.
23-летний водитель не пострадал, его осмотрели врачи. Однако полиция выяснила, что водитель пьян - 2,05 промилле. Кроме того, стало известно, что нетрезвый водитель без прав, на его счету 8 судимостей и 30 нарушений административного порядка.
Ведется расследование.
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