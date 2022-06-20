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19 июня, в 17.50 ч., в Калварии, на ул. Й.Басанавичюса нетрезвый водитель (2001 г.р.) квадроцикла Cfmoto съехал с дороги и перевернулся.
Полиция информировала, что в организме водителя было 2,21 промилле. Во время ДТП пострадала пассажирка (2006 г.р.), которая была доставлена в детское отделение Мариямпольской больницы.
Начато расследование.
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