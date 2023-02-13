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В пятницу ночью в Клайпеде полиция преследовала пьяного водителя. Беглец взял на таран полицейский автомобиль и стоявший у обочины автомобиль Audi.
Пьяный водитель BMW взял на таран полицейский автомобиль
© ELTA / Josvydas Elinskas

Клайпедская полиция сообщает, что 13 февраля, в 1.50 ч. на ул. Дебрецено водитель BMW X3 не подчинился полиции и не остановился.

Водитель BMW бежал от полиции. На перекрестке ул. Гедмину и Науякемё беглец стал виновником ДТП – взял на таран полицейский автомобиль Volkswagen Transporter. Затем BMW врезался в стоящий у обочины автомобиль Audi.

Водитель BMW был задержан. В больнице выяснилось, что мужчина (1986 г.р.) был пьян (2,59 промилле).

По данным полиции, у мужчины нет прав на вождение. Подозреваемый был закрыт в КПЗ.

Водителю угрожает уголовная ответственность, ему придется возместить нанесенные убытки, а автомобиль будет конфискован.

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