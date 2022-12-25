"Пьяный" Сочельник в Вильнюсе: драка, оружие, страшное ДТП

Полицейские спешили на помощь к пьяным, не ориентирующимся в пространстве и пострадавшим людям. За ночь полиция выезжала по вызовам около 70 раз - все эти случаи были связаны с насилием и травмами, в 50 случаях это было насилие в ближайшем окружении, другие – насилие в отношении других людей (драки, нападения и др.). Оказывается, в праздничную ночь не все жители спали спокойно и мирно праздновали в семейном кругу.

Около 18.30 ч. на ул. Калварию пьяный мужчина агрессивно вел себя в кафе, поэтому потребовалась помощь полиции. Полиция хотела доставить пьяного буяна в ночлежный дом, но в 19 ч. сообщили, что ночлежка переполнена и новых "клиентов" не принимает. Мужчину доставили в КПЗ, где он не подчинялся законным требованиям стражей порядка - лежал на полу, не давал руки, поэтому его пришлось силой доставить в помещение. Мужчину стошнило, он стал жаловаться на плохое здоровье.

Алкоголь в праздники привел и к проявлению агрессии. В 19.10 ч. полицию вызвали в ТЦ Akropolis, там буянил нетрезвый мужчина.

Чуть позже стало известно, что в Электренай бесчинствует еще один пьяный. На месте происшествия выяснилось, что мужчина 1995 г.р. не только нанес ущерб, напугал окружающих, но и поранил себя – порезал руку.

В Сочельник вечером люди сообщали о разных конфликтах: то между бабушкой и внуком, то между пьяным сыном и отцом, сообщалось о конфликте, во время которого человеку прокусили ногу.

После полуночи молодая женщина сообщила, что в квартире на ул. Шалткалвю дебош устроил ее возлюбленный - он избил несовершеннолетнего брата, вел себя агрессивно, разбил окно в подъезде, а, убегая от полиции, выпрыгнул через балкон в одной майке.

В то же время на ул. Гележинкялё молодой человек в неадекватном состоянии выбил ногой окно в двери и поранился об осколки. Молодой человек не был сильно пьян - всего 0,11 промилле. Его отвезли в больницу, где врачи наложили швы на рану. Молодому человеку не нравилось присутствие полиции, поэтому он ругался, говорил то по-литовски, то по-английски. Из больницы его доставили в КПЗ.

После полуночи позвонил мужчина и сказал, что находится около полицейского комиссариата на проспекте Лайсвес с оружием. Когда приехала полиция, выяснилось, что у мужчины действительно есть оружие с патронами. Разрешение на хранение оружия у него не было. Мужчина был пьян - 1,75 промилле. Полиция изъяла оружие и начала расследование.

Ночью не обошлось и без жутких ДТП. Около 2.30 ч. поступило сообщение, что в дом к мужчине пришел человек и попросил вызвать полицию и скорую, после ДТП помощь требовалась пострадавшей женщине.

Полиция выяснила, что водитель 1970 г.р. съехал с дороги, автомобиль перевернулся. Пострадала ехавшая с ним женщина 1975 г.р. – она лишилась руки. Водитель был пьян - 1,71 промилле (со второй попытки – 1,63). Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

В праздничные дни не дремали и мошенники. Поступило сообщение от мужчины (1979 г.р.), который заявил, что около 12 ч., когда он был дома в Вильнюсе, на ул. Йонажуолю, ему позвонил сотрудник СРФП и обманом выманил 105 000 евро. Начато расследование.