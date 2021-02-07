Пьяный смельчак на BMW безуспешно пытался проехать в Клайпеду

Полиция Клайпедского округа сообщает, что 6 февраля на постах проверили 6595 автомобилей, 2504 из них – в Клайпеде.

В городе полиция проверила одного из водителей на трезвость. Он оказался в нетрезвом состоянии - 0.64 промилле.

Во всем округе не впустили 43 автомобиля, составлены 9 протоколов за нарушение карантинного режима.