aA
Сотни водителей безуспешно пытаются проехать через блокпосты на территорию других муниципалитетов. У одного смельчака было разрешение, но он ехал через блокпост, находясь в нетрезвом состоянии.
Пьяный смельчак на BMW безуспешно пытался проехать в Клайпеду
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Полиция Клайпедского округа сообщает, что 6 февраля на постах проверили 6595 автомобилей, 2504 из них – в Клайпеде.

В городе полиция проверила одного из водителей на трезвость. Он оказался в нетрезвом состоянии - 0.64 промилле.

Во всем округе не впустили 43 автомобиля, составлены 9 протоколов за нарушение карантинного режима.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Полиция готовится к выходным: блокпосты появятся не во всех округах (20)

На этой неделе полиция развернула больше 600 водителей,...

Пресс-секретарь Департамента полиции: в выходные курортные города будут закрыты (6)

Пресс-секретарь Департамента полиции Литвы Рамунас...

В кольцевых муниципалитетах Литвы изменится порядок движения (12)

В кольцевых муниципалитетах Литвы в январе блокпосты...

В праздники полиция Литвы развернула 11 000 автомобилей и ловила участников вечеринок: сейчас форма контроля изменится (111)

Новогоднюю ночь обычно называют самой кровавой в году....

TOP новостей

В ожидании карантинных послаблений в Литве предлагают сократить время работы за ту же зарплату (6)

Эпидемиологическая ситуация в Литве улучшается,...

Правительство Шимоните оступилось в первый раз: что было причиной? (63)

Правительство Ингриды Шимоните начало свою работу 11...

Йонас Милюковас. Эпидемия и эволюция. Возможные проблемы. (1)

Врачи и ученые, занимающиеся медициной, не часто...

У жителей Литвы почти 400 млн. евро просроченных кредитов, но ситуация улучшается (5)

В прошлом году у жителей Литвы были просроченные...

Суточный прирост случаев COVID-19 в Литве – 491, скончались 10 человек (8)

За минувшие сутки в Литве подтвержден 491 новый случай...