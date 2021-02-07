Пьяный смельчак на BMW безуспешно пытался проехать в Клайпеду

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Сотни водителей безуспешно пытаются проехать через блокпосты на территорию других муниципалитетов. У одного смельчака было разрешение, но он ехал через блокпост, находясь в нетрезвом состоянии.
Полиция Клайпедского округа сообщает, что 6 февраля на постах проверили 6595 автомобилей, 2504 из них – в Клайпеде.
В городе полиция проверила одного из водителей на трезвость. Он оказался в нетрезвом состоянии - 0.64 промилле.
Во всем округе не впустили 43 автомобиля, составлены 9 протоколов за нарушение карантинного режима.
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