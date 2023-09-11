Пьяный румын бушевал в самолете и в Каунасском аэропорту. Пришлось надеть наручники

В пятницу вечером сотрудники Вильнюсского погранотряда аэропорта Каунаса получили сообщение от служб наземного обслуживания об агрессивном поведении мужчины в самолете, прибывающем из Лондона .

Сообщалось, что один из пассажиров самолета вел себя неадекватно, шумел, игнорировал требования экипажа. После приземления самолета мужчину доставили в служебное помещение пограничного пункта. Иностранец и здесь не успокоился, не выполнил указаний о подаче личных документов, нецензурно ругался и вел себя агрессивно.