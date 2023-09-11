Пьяный румын бушевал в самолете и в Каунасском аэропорту. Пришлось надеть наручники

В пятницу вечером сотрудники Вильнюсского погранотряда аэропорта Каунаса получили сообщение от служб наземного обслуживания об агрессивном поведении мужчины в самолете, прибывающем из Лондона.
Сообщалось, что один из пассажиров самолета вел себя неадекватно, шумел, игнорировал требования экипажа. После приземления самолета мужчину доставили в служебное помещение пограничного пункта. Иностранец и здесь не успокоился, не выполнил указаний о подаче личных документов, нецензурно ругался и вел себя агрессивно.
Пограничникам пришлось использовать наручники. Пьяным хулиганом оказался 38-летний гражданин Румынии, имеющий временный вид на жительство в Литве. Его поместили в изолятор временного содержания и позже передали полиции.