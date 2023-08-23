Пьяный подозреваемый не успокоился и после электрошокера: действия полиции вызвали вопрос

"Вот где правда, полиция всемогуща", – с таким комментарием распространяют в фейсбуке 4-минутное видео.
Предыстория инцидента неясна, съемки начаты в разгар событий - полицейские пытаются надеть наручники на пожилого мужчину.
"Что он сделал, он ничего не сделал, просто пытался уйти от вас, – слышатся слова мужчины, который снял видео, ему вторит и другой наблюдатель. – Зачем вы бьете человека, он ничего не сделал".
В это время один из полицейских применил в отношении лежавшего на земле мужчины электрошокер, поскольку тот сопротивлялся и не давал надеть на себя наручники.
"Видно, кровь идет, избили человека, – комментирует наблюдатель, а одна из сотрудниц ему отвечает. – Пусть не сопротивляется..."
Полицейские требуют, чтобы мужчина вытянул руку, а тот жалуется, что не может, потому что ничего не видит.
Когда один из очевидцев инцидента попросил полицейских сказать, за что они задерживают мужчину, ему ответили: "Он нецензурно выражался в наш адрес, показался нетрезвым и попал мне по губе".
Через несколько минут мужчину "нейтрализовали", но тут возник конфликт между полицейскими и очевидцами происшествия.
"Вы со своими нервами и принципами прекратите один раз такие глупости делать, – сказал мужчина, который снял видео, ему ответили. – А вам надо считаться с полицией!"
В полицейских сводках указано, что мужчина был задержан за нецензурную брань в адрес стражей порядка, а при задержании он оказал сопротивление и ударил одного полицейского.
Этот инцидент произошел 17 августа в деревне Такнишкяй (около Алитуса). Задержан Станисловас В. около собственного дома.
"Бока немного побаливают, но жив, сегодня уже работаю", – сказал мужчина через 5 дней после задержания.
17 августа мужчина находился дома, когда на дороге неподалеку произошло ДТП.
"Там на моей дороге столкнулись два автомобиля. Я пошел, посмотрел и потом прямо сказал: аи, пошли они на ****, иду домой. А полицейский мне: ты кого на**** посылаешь. Тут все и началось", – рассказал Станисловас.
Он уверяет, что бранные слова не были сказаны адрес полицейских. Он уже шел в сторону дома, когда на него без предупреждения напрыгнул полицейский. На видео начала конфликта не видно, но Станисловас сказал, что сначала против него использовали слезоточивый газ, а потом повалили на землю.
"Меня толкнули, я упал. Рука взметнулась, может, тогда я и ударил его по губе, я ничего не видел, газом мне в глаза попали, – сказал он. – А электрошокером раз 5 тряханули".
Он сказал, что после такого задержания даже пошевелиться не мог, поэтому его возили в больницу, но врачи серьезных травм не нашли, только ушибы.
После этого его доставили в комиссариат, где составили протокол, дали штраф 20 евро за контрабанду (у него нашли пачку белорусских сигарет).
на вопрос, часто ли у него бывают конфликты с полицией, Станисловас сказал, что давно никаких стычек не было.
"Плохо они поступили, такого почти пенсионера топтали вдвоем", – сказал собеседник, но заверил, что жаловаться некогда, надо работать.
Представитель Алитусской полиции Кристина Янулявичене сказала, что 17 августа, в 18 ч. поступило сообщение о техническом ДТП в Алитусском районе. Водители вызвали полицию.
"Когда приехала полиция, на месте происшествия были водители столкнувшихся Audi и Toyota, один из них признал свою вину и заполнил декларацию. Помощь полиции не потребовалась. Рядом стояли несколько явно нетрезвых людей, один из них нецензурно оскорбил полицейских. Когда его пытались успокоить и призвать к порядку, он не выполнил законные требования полиции, а при задержании стал оказывать сопротивление. Во время стычки пострадал 26-летний следователь, ему врачи оказали помощь и назначили амбулаторное лечение", – сказала Янулявичене.
Около 23 ч. того же дня из Алитусской больницы сообщили, что к ним доставили 60-летнего мужчину, который пострадал во время сопротивления полицейским.
"Мужчина был пьян - 1,7 промилле. После осмотра врачи отпустили его домой. Сейчас решается вопрос будет ли возбуждено уголовное дело по факту оказания сопротивления стражам порядка", - сказала представитель полиции.
По ее словам, во время задержания применяли наручники и электрошокер Taser. Она сказала, что пострадавший полицейский служит в полиции 6, а его коллега - 2 года.