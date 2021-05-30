aA
29 мая, около 0.30, в Паневежисе, на ул. Клайпедос, находившийся за рулем мопеда Peugeot шестнадцатилетний нетрезвый (1,25 промилле) не подчинился требованию полиции остановиться.
Пьяный несовершеннолетний за рулем мопеда в Паневежисе безуспешно пытался скрыться от полиции
© DELFI / Andrius Ufartas

На улице Й. Басанавичюса беглец врезался в переднее крыло служебного автомобиля VW Transporter и повредил его. Никто не пострадал.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Mindaugas Stankūnas

Изменился один из важнейших показателей распространения коронавируса: таких цифр мы не видели с прошлого года (15)

Профессор Миндаугас Станкунас из Литовского...

Vasara Palangoje

Летом на курортах вырастут цены: за что приезжающим придется платить больше (23)

Тем, кто готовится к отдыху на курортах Литвы, скоро...

Laura Duksaitė-Iškauskienė Laura Duksaitė-Iškauskienė

Эксперт по рынку труда предупредила: молодые работники будут другими - работодатели уже сталкиваются с проблемами (5)

Поколение, выросшее в Интернете, уже начинает выходить...

Protestai Baltarusijoje

"Это не абсурд, а уже какой-то трагифарс": Дизайнер Александра Жук – о ситуации в Беларуси, произволе властей "Столица Литвы близка и понятна во всех смыслах слова" (108)

С момента президентских выборов в Беларуси прошло...

Пострадавшие от карантина литовские курорты: ситуация различается, больше всего не повезло Паланге

Похоже, пандемия больше всего ослабила бизнес Паланги,...