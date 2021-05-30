Пьяный несовершеннолетний за рулем мопеда в Паневежисе безуспешно пытался скрыться от полиции

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29 мая, около 0.30, в Паневежисе, на ул. Клайпедос, находившийся за рулем мопеда Peugeot шестнадцатилетний нетрезвый (1,25 промилле) не подчинился требованию полиции остановиться.
На улице Й. Басанавичюса беглец врезался в переднее крыло служебного автомобиля VW Transporter и повредил его. Никто не пострадал.
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