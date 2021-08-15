Пьяный мужчина повредил шлагбаум на территории здания Сейма Литвы

Департамент полиции сообщил, что 14 августа около 23.30, в Вильнюсе, на проспекте Гедиминаса, на территории Сейма Литовской Республики, пьяный мужчина повредил шлагбаум.
Размер ущерба устанавливается. Задержан мужчина 1980 года рождения.
Подозреваемый был пьян (1,72 промилле), заключен под стражу.
По факту нарушения общественного порядка начато досудебное расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Высылка нелегальных мигрантов - сложная миссия: некоторые из них категорически отказываются ехать домой (6)
По словам председателя комитета национальной...
Предстоящий отопительный сезон будет дороже: предлагают платить за отопление круглый год (44)
По прогнозам Государственного совета по регулированию...
Йонас Милюковас. Вакцинация и естественный отбор (92)
Эволюция гоминид неразрывно связана с развитием мозга....
Каспарас Урбонайтис. Самокатная проблема (6)
Электросамокат – это просто, удобно, быстро и… опасно....
Исключение: для кого тестирование на коронавирус в Литве будет бесплатным (11)
Для людей, которые не могут привиться по медицинским...