Пьяный мужчина повредил шлагбаум на территории здания Сейма Литвы

Департамент полиции сообщил, что 14 августа около 23.30, в Вильнюсе, на проспекте Гедиминаса, на территории Сейма Литовской Республики, пьяный мужчина повредил шлагбаум.

Размер ущерба устанавливается. Задержан мужчина 1980 года рождения.

Подозреваемый был пьян (1,72 промилле), заключен под стражу.

По факту нарушения общественного порядка начато досудебное расследование.