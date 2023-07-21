Пьяный мужчина, который врезался в дерево на автомобиле, оказался супругом высокопоставленной госслужащей

Дорожно-транспортное происшествие произошло на дороге Толкунай – Мирославас – Буцкунай. Как уже сообщал DELFI, по звонку ответственного гражданина оперативно среагировавшие правоохранители обнаружили в указанном месте разбитую машину. Ее уже вытащили на дорогу, трактора уже не было. Человек, сообщивший об инциденте, оказался прав, водитель авто был пьян.
При первой проверке водителя алкометр показал 3,98 промилле, а при второй - даже 4,51 промилле. Правда, до приезда сотрудников мужчина пытался скрыть инцидент, трактор уже утащил машину с дороги. Выяснилось, что помещенный в изолятор временного содержания пьяный водитель Audi A6 – супруг государственной служащей, занимающей значимый пост в Алитусском районном самоуправлении.
Молодая госслужащая, занимающая значимый пост менее года не захотела говорить о сложившейся ситуации. Сначала она заявила, что ей нужно разрешение администрации города на комментарий со СМИ, после его получения сообщила в формате смс-сообщения, что не хочет распространяться о своей личной жизни.
Однако в небольших городах статус публичного человека имеет свою цену, и неприятные новости распространяются быстро. Многие жители жалеют активную и деятельную женщину, муж которой сел за руль пьяным, называя это семейной трагедией.
"Женщина здесь не при чем, она очень деятельная. Но когда ты занимаешь должность, ты на виду и должна подавать пример - нравится тебе это или нет - окружающие через увеличительное стекло смотрят на членов семьи. Мы все ошибаемся, но только сильный может это признать и исправиться", - сказал житель Алитусского района.