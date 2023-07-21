Пьяный мужчина, который врезался в дерево на автомобиле, оказался супругом высокопоставленной госслужащей

Однако в небольших городах статус публичного человека имеет свою цену, и неприятные новости распространяются быстро. Многие жители жалеют активную и деятельную женщину, муж которой сел за руль пьяным, называя это семейной трагедией.

"Женщина здесь не при чем, она очень деятельная. Но когда ты занимаешь должность, ты на виду и должна подавать пример - нравится тебе это или нет - окружающие через увеличительное стекло смотрят на членов семьи. Мы все ошибаемся, но только сильный может это признать и исправиться", - сказал житель Алитусского района.