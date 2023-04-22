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Пожилая женщина была изнасилована в городке Вилкишкяй (Пагегяйский муниципалитет).
Полиция Таурагского округа сообщает, что 21 апреля мужчина (1971 г.р.) принудил к сексу женщину (1942 г.р.).
Задержанный подозреваемый был пьян (2,96промилле). Он был закрыт в КПЗ.
Начато расследование по факту изнасилования.
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