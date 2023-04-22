Полиция Таурагского округа сообщает, что 21 апреля мужчина (1971 г.р.) принудил к сексу женщину (1942 г.р.).

Задержанный подозреваемый был пьян (2,96промилле). Он был закрыт в КПЗ.

Начато расследование по факту изнасилования.