Пьяные сожители не отдавали детей, грозились натравить на полицейских собаку

 
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ФОТО: DELFI / Ainis Gurevičius
Полицейских вызвали в семью, где подозревали неприсмотр за детьми. На месте стражей порядка встретил нетрезвый мужчина и его собака.

По данным Департамента полиции, 28 февраля, в 15 ч. полицию вызвали в деревню в Вильнюсском районе. Сообщалось о неприсмотре за детьми. Полицейским сообщили, что в доме может быть собака.

Дверь полицейским открыла женщина (1992 г.р.), которая подтвердила, что в доме есть собака. Полицейские попросили женщину закрыть собаку. После этого спросили, есть ли в доме дети. женщина сказала, что дети у бабушки, но не смогла дать телефон бабушки.

У полицейских появились подозрения, что дети находятся в другой комнате. Они открыли двери и увидели троих малолетних детей (2019, 2016 и 2009 г.р.).

От женщины разило алкоголем. В ее организме было 1,56 промилле. Полицейские информировали мать детей, что вызовут представителей службы по правам ребенка.

В это время с улицы зашел мужчина с большой агрессивной собакой. Он начал бранится и грозился спустить на полицейских собаку. Собака лаяла и пыталась укусить полицейских. Стражи порядка достали оружие и попросили убрать собаку. Собаку у своего сожителя забрала женщина, а полицейские тем временем надели на ее сожителя наручники.

Мужчина (1972 г.р.) был задержан. Он также был пьян (0,58 промилле).

Начато расследование по факту оказания сопротивления должностным лицам при исполнении обязанностей.

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