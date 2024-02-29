Пьяные сожители не отдавали детей, грозились натравить на полицейских собаку

По данным Департамента полиции, 28 февраля, в 15 ч. полицию вызвали в деревню в Вильнюсском районе. Сообщалось о неприсмотре за детьми. Полицейским сообщили, что в доме может быть собака.

Дверь полицейским открыла женщина (1992 г.р.), которая подтвердила, что в доме есть собака. Полицейские попросили женщину закрыть собаку. После этого спросили, есть ли в доме дети. женщина сказала, что дети у бабушки, но не смогла дать телефон бабушки.

У полицейских появились подозрения, что дети находятся в другой комнате. Они открыли двери и увидели троих малолетних детей (2019, 2016 и 2009 г.р.).

От женщины разило алкоголем. В ее организме было 1,56 промилле. Полицейские информировали мать детей, что вызовут представителей службы по правам ребенка.