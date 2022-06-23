Пьяные литовцы в Польше допраздновались, у матери забрали двоих детей

Сообщается, что 20 июня, около 15 ч., в полицию Сопота позвонили работники ресторана и сообщили, что к ним пришли двое нетрезвых мужчин и женщина с двумя малолетними детьми. На место происшествия приехала полиция.

Работник ресторана, вызвавший полицию, сообщил, что обратился за помощью сразу же, как увидел пьяных клиентов с детьми - взрослые едва стояли на ногах и говорили бессвязно. Полиция задержала и допросила троих граждан Литвы: 43-летнюю мать детей, 49-летнего их дядю и 52-летнего сожителя женщины. Со взрослыми были дети 6 и 7 лет.

Полиция почувствовала от взрослых запах алкоголя, проверила их на трезвость. В организме женщины было 1,1 промилле, ее сожителя – больше 3 промилле, а дяди детей – больше 2 промилле.

Они признали, что пили с самого утра, но не считали, что делали что-то противоправное, заявили, что они могут позаботиться о детях.

Дети находятся в доме опеки. Полиция передала собранные материалы в семейный суд.