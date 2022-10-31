"Пьяное" воскресенье – одурманенные водители сносили заборы и били машины

Доездился водитель Opel Zafira в Шальчининкском районе. Недалеко от Тургеляй, около деревни Баркушкяй, он столкнулся с Toyota Verso, но с места происшествия уехал.

Уехал автомобиль Opel Zafira недалеко – в деревне он врезался в забор дома.

Выяснилось, что водитель (1984 г.р.) был пьян (2,07 промилле). В результате ДТП пострадали двое пассажиров (1991 и 2000 г.р.).

Похожие приключения ждали и пьяного водителя в Тельшяйском районе. В деревне Сакалай водитель (1975 г.р.) Volvo XC60 зацепил автомобиль Mercedes Benz. После столкновения водитель также уехал с места происшествия. Позже выяснилось, что о был пьян (3,07 промилле). Мужчина был задержан.

Ночью в деревне Дайнава (Шальчининкский район), где в пятницу в ДТП погибли три человека, был остановлен пьяный водитель (1997 г.р.) Opel Zafira-A. В его организме было почти 3 промилле.

В деревне Дайнава (Вильнюсский район) был остановлен самодельный незарегистрированный трактор без номеров. Им управлял нетрезвый (2,04 промилле) мужчина (1977 г.р.).

Другого тракториста полиция остановила в деревне Блусине (Вильнюсский район). Трактор МТЗ-80 был без номеров, а его водитель (1978 г.р.) был пьян (2,67 промилле).

Еще один пьяный (2,90 промилле) водитель (1997 г.р.) был задержан за рулем BMW на окраине Вильнюса, на ул. Антавилю.

Полиция сообщает, что пьяные водители, которым грозит уголовная ответственность, были задержаны в Каунасе, Шяуляе, Алитусе, Кайшядорисе, в Тельшяйском и Расейнском районах. По вине нетрезвых водителей произошли 7 ДТП.