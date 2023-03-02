Пьяная женщина напала на сотрудницу полиции и оказалась в КПЗ

По предварительным данным, 1 марта, в 16.20 ч., в Шилальском районе, в деревню Йонайчай, была вызвана полиция в помощь специалистам Службы по правам детей, Забирали ребенка у нетрезвой (1,52 промилле) матери (1999 г.р.). Женщина оказала сопротивление полиции и нанесла травму сотруднице полиции.

Нетрезвую женщину закрыли в КПЗ. Ведется расследование.