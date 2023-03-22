21 марта 2023 г. в 20.00 ч., в Шилутском районе, в деревне Саугай, на ул. Тильжес, полиция остановила для проверки странно маневрирующий автомобиль Ford Focus.

Автомобилем управляла нетрезвая 30-летняя женщина - 1,67 промилле.

Мало того, в машине была малолетняя девочка (2017 г.р.), ее передали в руки близких.

Начато расследование по факту нетрезвого вождения. Женщине грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 1 года.