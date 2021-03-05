Пьяная велосипедистка после столкновения с внедорожником ушла домой на сломанной ноге

ДТП произошло, когда пьяная велосипедистка повернула налево, не пропустив ехавший прямо автомобиль (им управлял военный) с бельгийскими регистрационными номерами, но его использует Литовская армия).
У пьяной 69-летней велосипедистки (1,15 промилле) выявили открытый перелом ноги. Несмотря на травму, она потребовала, чтобы ее отпустили домой и все время спрашивала, получит ли она штраф.
По словам местных жителей, эта женщина всегда ездит на велосипеде пьяная.
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