Пьяная велосипедистка после столкновения с внедорожником ушла домой на сломанной ноге

ДТП произошло, когда пьяная велосипедистка повернула налево, не пропустив ехавший прямо автомобиль (им управлял военный) с бельгийскими регистрационными номерами, но его использует Литовская армия).

У пьяной 69-летней велосипедистки (1,15 промилле) выявили открытый перелом ноги. Несмотря на травму, она потребовала, чтобы ее отпустили домой и все время спрашивала, получит ли она штраф.

По словам местных жителей, эта женщина всегда ездит на велосипеде пьяная.