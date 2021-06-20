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18 июня, около 19.27, в Шяуляй, на озере Рекива, примерно в 100 метрах от пристани, нетрезвый мужчина 1962 года рождения прыгнул с яхты.
Мужчина не доплыл до берега.
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