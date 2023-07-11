Просьба о помощи: в социальных сетях сообщается о таинственном исчезновении молодого человека

"ПРОСЬБА О ПОМОЩИ!!! В Вильнюсе разыскивают пропавшего без вести 27-летнего Паулюса Мяшкаускаса. Приметы: среднее телосложение, рост 185-190 см, вес 80-85 кг. Скорее всего, на ногах у него были синие кеды Nike, одет в темную майку и джинсы", – пишут близкие пропавшего.

9 июля, около 19 ч. Мяшкаускас выехал из Аникщая в Вильнюс. Близкие не могли с ним связаться, поэтому приехали к нему домой на ул. Цейкиню, в Вильнюсе и нашли машину около дома. Ключи от машины были дома. Где находится сам молодой человек, неизвестно.