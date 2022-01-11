Пропавшую в Радвилишкисе женщину обнаружили убитой

aA
В Радвилишкском районе обнаружено тело женщины, которую искали с конца декабря. Предполагают, что она была убита.
Тело 51-летней женщины с колото-резанными ранами было обнаружено 10 января, в 9.20 ч., в квартире в Шедуве, сообщает полиция.
Женщина была в розыске с 27 декабря 2021 года.
Задержан 47-летний подозреваемый. Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Уровень жизни в Литве быстро поднимается до европейского: прогресс обусловят 4 фактора (15)
Экономическая деятельность и благосостояние в Литве в...
Счета за отопление поразили жителей: за декабрь больше 200 евро, что ждет в январе? (31)
Жители Литвы , получившие счета за декабрь называют их...
Коронавирус в Литве: 2680 новых случаев, 9 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 2680 новых...
Писатель Виктор Шендерович заявил об отъезде из России из-за конфликта с Евгением Пригожиным (5)
Писатель-сатирик и публицист Виктор Шендерович...
Скончался председатель Европейского парламента Давид Сассоли (1)
Спикер Европарламента Давид Сассоли в декабре был...