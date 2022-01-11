Пропавшую в Радвилишкисе женщину обнаружили убитой

Тело 51-летней женщины с колото-резанными ранами было обнаружено 10 января, в 9.20 ч., в квартире в Шедуве, сообщает полиция.

Женщина была в розыске с 27 декабря 2021 года.

Задержан 47-летний подозреваемый. Ведется расследование.