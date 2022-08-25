Об истории со счастливым концом военная полиция рассказала в Facebook.

"В среду, 24 августа, военная полиция сопровождала военный транспорт. Однако обычный день начался с необычного происшествия, на дороге Вильнюс-Каунас, посреди магистрали военные заметили девочку.

Военная полиция включила сигналы и остановила движение на магистрали. Затем военные забрали девочку, посадили ее в свою машину и связались с полицией.

Выяснилось, что эта5-летняя девочка пропала в окрестностях Тракай.

Ребенка передали счастливой маме.