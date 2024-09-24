Пропавший в Венте подросток был замечен в Мажейкяй

О пропавшем ребенке Тельшяйская полиция сообщила 22 сентября. По предварительным данным, в 18 ч. он ушел из дома в Венте (Акмянский район) и не вернулся.

„Служба по правам ребенка сразу связалась с опекуном, который временно заботился о подростке. Выяснили причины, которые могли вызвать исчезновение мальчика, – сказал представитель Шяуляйского отделения службы Донатас Жакарис. – В последнее время службе по правам ребенка пришлось общаться с родителями этого подростка. Специалисты выяснили, что мальчик находится в опасном окружении, поэтому его передали опекунам“.