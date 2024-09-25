Пропавший в торговом центре Akropolis мальчик найден в квартире у подозреваемой женщины

„Мальчик найден, опасность ему не угрожает. Благодарим всех за помощь“, – писала в фейсбуке полиция.
Полиция сказала Delfi, что, по предварительным данным, подозреваемая и мальчик родственными связями не связаны.
Мальчика и женщину нашли в Вильнюсе, в квартире на ул. Вяркю, недалеко от Северного городка.
По предварительным данным, найти их удалось благодаря информации, полученной от жителя. Полиция проверила информацию и около 20 ч. уже нашла ребенка.
На месте происшествия жители рассказали Delfi, что эта женщина часто пристает к детям, жителям, конфликтует с окружающими. Люди подозревают, что она может быть психически нездоровой.
Подозреваемая живет одна.
Люди уверяют, что она не пьет и не употребляет наркотики.
Полиция задержала подозреваемую, ее увезли врачи скорой помощи.
Полиция начала расследование по факту похищения ребенка.
По данным полиции, в 17.52 ч. поступило сообщение о том, что час назад в торговом центре Akropolis, на ул. Озо, пропал 6-летний ребенок.
Сообщалось, что незнакомая женщина увела ребенка в сторону остановки и скрылась в неизвестном направлении.
В социальной сети Facebook сообщается, что мальчика зовут Айнис. Он пропал из-под магазина Zara. Видеокамеры зафиксировали, как женщина лет 60 ведет мальчика за руку.
Сообщается, что на мальчике была темно-синяя рубашка поло, темно-синие брюки и синие босоножки. Рост ребенка 120 см. Волосы у мальчика светлые.
Ребенка увела светловолосая женщина лет 60. Она была в темной куртке и темной шапке.