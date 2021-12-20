На мальчике была красная длинная куртка, черные брюки. У него был с собой синий рюкзак и белый спортивный мешок. Приметы: рост 150 см, крупного телосложения, волосы темные, длинные.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего просят звонить по номерам 8 5 271 6007 или 112.