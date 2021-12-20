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Полиция сообщала, что 20 декабря, в 13 ч., из вильнюсской прогимназии им. князя Гедиминаса ушел и пропал 9-летний Миколас Рилишкис. В тот же день вечером его случайно заметил проезжавший по микрорайону Ерузале глава полиции Вильнюсского округа Саулюс Гагас. Он отвез мальчика домой.
На мальчике была красная длинная куртка, черные брюки. У него был с собой синий рюкзак и белый спортивный мешок. Приметы: рост 150 см, крупного телосложения, волосы темные, длинные.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего просят звонить по номерам 8 5 271 6007 или 112.
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